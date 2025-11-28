Уролог запретил мужчинам ходить в сауну при пяти болезнях

Сауна и баня могут быть полезны, но для некоторых мужчин эти процедуры несут потенциальные риски. Уролог-андролог Артур Богатырёв из клиники «СМ-Клиника» рассказал Life.ru о мужских заболеваниях, при которых посещение сауны не рекомендуется.

При простатите, воспалении предстательной железы, высокая температура в парной может усугубить воспалительный процесс, особенно в период обострения заболевания, что приводит к ухудшению состояния пациента.

Сауна и баня при грамотном подходе действительно могут приносить пользу, однако не всем мужчинам такие процедуры подходят. При ряде мужских заболеваний, включая простатит, тепловое воздействие может навредить. Артур Богатырёв Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Посещение сауны не рекомендуется и при варикоцеле — расширении вен семенного канатика. Жар усиливает приток крови к мошонке, а отток при варикозных венах затруднён. Это может привести к усилению боли и негативно отразиться на качестве спермы. Также сауну следует исключить при инфекциях мочеполовой системы.

«Любую сауну следует исключить при инфекциях мочеполовой системы, поскольку тепло может ускорить распространение инфекции и усилить проявления заболевания», — посоветовал Богатырёв.

Не стоит посещать парную при эпидидимите — воспалении придатка яичка. Тепло способствует нарастанию воспаления, вызывая увеличение мошонки и резкую болезненность. Аналогичная ситуация возникает при орхите, который часто имеет инфекционный характер: повышенные температуры усиливают отёк, покраснение, боль и могут спровоцировать повышение общей температуры тела.

Высокая температура может негативно повлиять и на гидроцеле — скопление жидкости в оболочке яичка. Если причиной гидроцеле стала воспалительная реакция, избыток жидкости может увеличиваться, вызывая дискомфорт. Врач подчеркнул, что перед посещением сауны или бани при наличии каких-либо заболеваний необходимо проконсультироваться со специалистом, так как клинические ситуации у пациентов различаются.

