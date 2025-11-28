Как начать Рождественский пост без срывов и проблем с пищеварением: Гастроэнтеролог назвала частые ошибки

28 ноября начинается Рождественский пост и многие россияне изменят свои пищевые привычки. Для организма такие перемены — всегда серьёзное испытание. Однако, как отмечает врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, этот процесс можно сделать максимально комфортным, если подойти к нему грамотно. Специалист рассказала Life.ru о том, как избежать распространённых ошибок во время поста и сохранить хорошее самочувствие.

Первые дни поста всегда самые трудные с эмоциональной точки зрения, так как ограничения нередко касаются любимых, привычных блюд. Для организма же, при соблюдении правил рационального питания, большого стресса во время поста нет. Главное — правильно подготовиться: продумать меню с поправками на ограничения, не снижать резко калорийность рациона, не исключать привычные разрешённые продукты, не налегать на сырые овощи и фрукты или какой-то один продукт Екатерина Кашух врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог

Врач предупредила, что частой ошибкой становится не просто замена скоромных продуктов, но и внезапное существенное снижение общей энергетической ценности ежедневного питания. Подобные действия ведут к утомлению, нервозности, падению продуктивности и в конечном счёте могут спровоцировать срыв.

Во избежание метеоризма, тяжести в животе и проблем с пищеварением, эксперт не рекомендует питаться исключительно сырыми овощами. По её словам, их следует употреблять и после термической обработки — в отварном или запечённом виде, что обеспечивает более щадящее воздействие на кишечник и минимизирует газообразование. «Чтобы этого не допустить, достаточно заранее продумать меню и подобрать блюда, которыми можно будет временно заменить те, что в пост не разрешены. Для лучшего насыщения можно немного увеличить порции, а также обязательно оставить в меню сложные углеводы (гречку, рис, картофель, цельнозерновой хлеб) и достаточное количество растительных жиров», — отмечает Кашух.

Врач подчеркнула важность белка, который постоянно расходуется организмом для процессов роста, восстановления тканей, синтеза ферментов, гормонов и иммунных клеток. Несмотря на запрет животного белка в пост, его необходимо получать из растительных источников — бобовых культур (горох, фасоль, нут), а также соевых продуктов. Особенно это актуально для лиц, занятых тяжёлым физическим трудом или активно тренирующихся.

Несмотря на то, что пост при должной подготовке можно сделать относительно мягким, соблюдать его разрешается далеко не всем. Специалист уточнила, что от соблюдения поста следует воздержаться беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, поскольку для их развития и нормального функционирования гормональной системы критически важны полноценные белки и жиры.

Людям, страдающим сахарным диабетом, анемией, серьёзными сердечно-сосудистыми недугами и хроническими заболеваниями ЖКТ в фазе обострения, необходимо тщательно отслеживать своё состояние. При ухудшении самочувствия или обострении симптомов заболевания рекомендуется прекратить или смягчить ограничения. Это же правило относится и к людям без хронических диагнозов, которые тяжело переносят изменения в питании, испытывают выраженную слабость, головокружение или стремительно теряют вес.

