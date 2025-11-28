В Будапеште прошёл митинг движения «Форум мира», где местные общественные организации выступили против вовлечения Венгрии в конфликт с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

«Великие державы Западной Европы точат ножи, они предпочли бы отправить армию на Украину. Их интересует не судьба Зеленского, а природные богатства России. Некоторые готовы даже пойти на ядерную войну, лишь бы заполучить российскую нефть, газ, не говоря уже обо всём остальном», — заявил лидер «Венгерского круга мира» Эндре Симо.

По его мнению, украинский конфликт мог бы и не начаться, если бы НАТО учитывало требования России и соблюдало Минские соглашения. А как заявил глава Рабочей партии Дьюла Тюрмер, Москва не угрожала Европе, а угрозу создавал Запад, стремившийся изменить «российскую систему». Он призвал поддержать действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном, чтобы не втянуть страну в войну.

А ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что Венгрия чётко обозначила свою позицию по расширению Евросоюза, поддержав членство Сербии, но категорически отвергнув возможность вступления Украины. По его словам, коррупция и политическая обстановка на Украине является главными причинами отказа Киеву, когда как присоединение Румынии принесёт Евросоюзу экономический рост.