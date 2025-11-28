Life.ru выяснил, как изменятся цены на ананасы в преддверии Нового года

Ананасы могут подорожать на 22% перед Новым годом. Как рассказал Life.ru управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко, рост цен является ожидаемым.

«Производство ананасов увеличилось примерно на 16% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. При этом за ноябрь, последний месяц, цена увеличилась примерно на 7%. Мы ожидали такой рост цен. Ананасы являются традиционным новогодним фруктом на столе у многих россиян, поэтому идёт сезонное предновогоднее подорожание», — подчеркнул Панченко.

Он пояснил, что около 80% ананасов поступает из Коста-Рики, где выращивают разные сорта. Сейчас розничные цены на фрукты варьируются от 600 до 1200 рублей за килограмм. По прогнозу Панченко, к праздникам стоимость может подняться ещё на 10–15%, что в сумме составит рост до 22%.

Он добавил, что дефицита ананасов не предвидится: после новогоднего ажиотажа цены постепенно стабилизируются, а те, кто обычно покупает фрукты, смогут продолжать их приобретать как обычно.

А ранее эксперт рассказал Life.ru, что российский рынок манго стабилен, но к праздникам ценник на экзотический фрукт вырастет. Он ожидает сезонного подорожания к новогодним праздникам, но поскольку рынок адаптировался к логистическим сложностям и колебаниям валютных курсов, рост будет умеренным. А в целом ожидаются поставки манго около 10–13 тысяч тонн в год.