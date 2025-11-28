ФСБ рассказала, как уголовники-зацеперы пытались проехать на поезде Сталина в Тегеран

Поездка Иосифа Сталина на Тегеранскую конференцию в 1943 году могла закончиться громким ЧП. Рассекреченный ФСБ отчёт НКГБ свидетельствует, что, несмотря на беспрецедентные меры безопасности, на пути следования спецпоезда нашлись те, кто сумел их обойти.

В своём меморандуме заместитель начальника охраны Дмитрий Шадрин сообщал о серьёзных упущениях. Он писал, что на станции Голутвин при отправлении состава на тендер паровоза забрались трое граждан: Романов, Короваев и Гришин. Все они оказались уголовниками. Охрана сняла их с поезда и задержала.

Как позже поясняли историки, спецпоезд был тщательно замаскирован под обычный пассажирский состав. Но, видимо, эта маскировка сработала слишком хорошо и привлекла внимание нежелательных пассажиров.

Тегеранская конференция лидеров СССР, США и Великобритании состоялась с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Она стала первой встречей «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля — в ходе Второй мировой войны.

