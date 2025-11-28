Экс-президента Перу Кастильо приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-президент Перу Педро Кастильо осуждён за попытку государственного переворота. Суд приговорил его к 11 годам, 5 месяцам и 15 дням лишения свободы. Такой же срок получила и его бывший премьер-министр Бетси Чавес, которая сейчас скрывается в Посольстве Мексики.

7 декабря 2022 года, в день, когда конгресс собирался голосовать за его импичмент по коррупционным обвинениям, Кастильо предпринял отчаянный шаг. Он попытался распустить парламент, что было расценено как мятеж. Однако депутаты не подчинились и продолжили заседание, в итоге лишив его президентских полномочий. В тот же день Кастильо был задержан.

56-летний Кастильо занимал пост президента Перу в 2021-2022 годах. Его правление было омрачено постоянными политическими кризисами и расследованиями о коррупции в его окружении. Импичмент и последовавший арест стали кульминацией острого противостояния между исполнительной и законодательной властью. Экс-премьеру Чавес сейчас 36 лет. Свой пост она занимала в ноябре-декабре 2022 года, а до этого была министром культуры.