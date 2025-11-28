Украинская сторона официально отвергла возможность вывода своих вооружённых сил с территории Донбасса, что предусматривается в мирном плане президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью The Atlantic заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он категорически опроверг возможность территориальных уступок в обмен на прекращение боевых действий, назвав подобный документ «неприемлемым для подписания». «Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий», — заявил глава ОП Украины.

Ермак добавил, что позиция Киева остаётся неизменной. По его словам, пока Владимир Зеленский находится у власти, не следует ожидать добровольной передачи каких-либо территорий. Ермак утверждает, что Конституция Украины запрещает такие действия.

Единственной темой для возможного обсуждения Киев готов считать вопрос о фиксации линии боевого соприкосновения и установлении режима прекращения огня. Ермак отметил, что определение текущей линии разграничения является первоочередной практической задачей, требующей решения.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над мирным урегулированием. По его словам, украинские и американские представители возобновят рассмотрение положений мирного плана в конце текущей недели, а на следующей неделе состоятся важные переговоры с его личным участием.

Напомним, в ходе состоявшихся в Женеве переговоров украинская делегация провела обсуждение с представителями Европейского союза и Соединенных Штатов мирного плана урегулирования конфликта с РФ. Инициатива, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, согласно данным из открытых источников, включает в себя признание Донбасса и Крыма российскими территориями, отмену санкций против Москвы, а также предоставление Киеву расширенных гарантий безопасности.