Экс-секретарь СНБО и бывший глава СВР Украины Александр Литвиненко назначен послом Киева в Сербии. Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

«Указ №866/2025 о назначении А.Литвиненко. <...> Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия», — говорится в указе. В то же время от этой должности был освобождён 66-летний Владимир Толкач, занимавший пост с 2021 года.

53-летний Литвиненко занимал пост секретаря СНБО с 2024 по 2025 годы. Его преемником стал бывший министр обороны Рустем Умеров. До этого Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины.

А ранее Зеленский назначил главу своего офиса Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с США. Это произошло после того, как главарь киевского режима узнал о подготовке подозрений к своему ближайшему соратнику и секретарю СНБО Рустему Умерову со стороны НАБУ.