Ермака назначили главой делегации Украины, чтобы спасти от подозрения НАБУ

Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с США после того, как узнал о подготовке подозрений к нему и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову со стороны НАБУ. Об этом сообщает «Страна.ua».

В связи с нависшей угрозой Зеленский принял решение назначить обоих на важные переговоры с США. Вчера также стало известно, что Рустем Умеров был вызван на допрос в НАБУ по делу Миндича.