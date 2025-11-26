Россия и США
26 ноября, 15:38

Ермака назначили главой делегации Украины, чтобы спасти от подозрения НАБУ

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с США после того, как узнал о подготовке подозрений к нему и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову со стороны НАБУ. Об этом сообщает «Страна.ua».

В связи с нависшей угрозой Зеленский принял решение назначить обоих на важные переговоры с США. Вчера также стало известно, что Рустем Умеров был вызван на допрос в НАБУ по делу Миндича.

Напомним, что во фракции «Слуга народа» разгорелся внутриполитический кризис, поскольку часть нардепов требуют уволить Андрея Ермака из-за причастности к коррупционным схемам. В Киеве даже прошёл митинг, на котором люди требовали вышвырнуть его с Банковой. Однако Владимир Зеленский занял принципиальную позицию и не стал увольнять своего соратника. Вместо этого с поста главы партии Зеленского может вылететь Давид Арахамия, который также убеждает главу режима отправить Ермака в отставку.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
