28 ноября, 00:08

Депутаты Госдумы предложили выпустить банкноту в 10 000 рублей

Обложка © Life.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Роза Чемерис предложили председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной ввести в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей. Об этом говорится в обращении, сообщает РИА «Новости».

Авторы инициативы считают, что в сложившихся условиях «назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей». По словам парламентариев, для совершения крупных покупок и расчётов приходится использовать значительные объёмы наличных, что увеличивает издержки на производство, транспортировку, пересчёт и хранение денег.

Также депутаты предложили провести всенародное голосование на портале «Госуслуги» для определения дизайна новой купюры.

«Такой шаг укрепит доверие граждан к финансовой системе и позволит учесть общественное мнение при принятии важного государственного решения», — говорится в документе.

Ранее Life.ru писал, что граждане РФ стали активно снимать наличные. Тому есть причины: экономия малого бизнеса на эквайринге и активная блокировка счетов в рамках борьбы с мошенничеством.

Антон Голыбин
