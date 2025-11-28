Экс-премьер Степашин назвал условие для снижения ключевой ставки до 6-7%

Российский Центробанк в 2026 году может опустить ключевую ставку до 6-7% при снижении инфляции до 4%. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счётной палаты Сергей Степашин.

«Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счётной палаты могу сказать. Пока, я думаю, что действительно для промышленности, и для ипотеки, и для стройки она тяжёлая и неработающая», — отметил Степашин и призвал подождать развития событий. По его мнению, ставка всё же будет снижена.

Он предположил, при достижении целевого уровня инфляции уменьшение ставки в 2026 году до 6–7% будет оправданным. Напомним, что сейчас ключевая ставка равна 16,5%.

А ранее Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в ходе пленарного заседания. Согласно принятому документу, рост экономики в 2026 году составит 1,3%, а совокупное увеличение ВВП за три года достигнет почти 7%. Объём государственного внутреннего долга к началу 2029 года вырастет до 47,412 триллиона рублей, тогда как размер внешнего долга сократится до 62,3 миллиарда долларов. Уровень инфляции в течение всего планового периода ожидается в пределах 4% ежегодно.