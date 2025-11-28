Reuters: Стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома оказался связан с ЦРУ

Подозреваемый в нападении на нацгвардейцев в Вашингтоне Рахманулла Лаканвал сотрудничал с подразделениями, курируемые ЦРУ во время военной кампании США в Афганистане. Об этом пишет агентство Reuters.

«Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Лаканвал сотрудничал с поддерживаемыми ЦРУ местными подразделениями в Афганистане», — говорится в статье. Кроме того, по его словам, афганцам «вообще не следовало приезжать» в Штаты.

По данным The New York Times, опирающейся на анонимные источники, речь идёт о так называемой «Zero Unit» в южной провинции Кандагар. Эти формирования представляли собой парамилитарные отряды для ночных рейдов и скрытых операций. К моменту вывода американских войск подразделения вошли в состав афганской разведки.

Согласно заявлению МВД США, подозреваемый прибыл в США в рамках программы переселения афганцев, опасавшихся преследований со стороны талибов* после ухода американских войск. Лаканвал прилетел в сентябре 2021 года по программе администрации Джо Байдена «Operation Allies Welcome», предоставлявшей визы афганцам, сотрудничавшим с правительством США. Статус беженца он получил в апреле этого года уже при действующем президенте Дональде Трампе.

Согласно анонимному сотруднику администрации президента, Лаканвал подал заявку на убежище в декабре 2024 года и получил одобрение 23 апреля текущего года. До этого он проживал в штате Вашингтон и не имел судимостей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на нацгвардейцев было «чудовищной атакой из засады». По его словам, их расстреляли в упор. Он также назвал произошедшее террором и преступлением против человечности, подчеркнув, что такие действия недопустимы на территории страны.

