Трамп: Нацгвардейцев у Белого дома расстреляли в упор из засады
Обложка © Х / usnationalguard
Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал стрельбу у Белого дома, в которой пострадали бойцы Национальной гвардии. По словам американского лидера, нападение афганца на военнослужащих было «чудовищной атакой из засады».
«Двое членов Национальной гвардии были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – сказал он.
Глава Белого дома также назвал произошедшее террором и преступлением против человечности, подчеркнув, что такие действия недопустимы на территории страны.
Ранее Life.ru писал, что у Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Двое военнослужащих получили тяжёлые ранения менее чем в полукилометре от резиденции президента США. Злоумышленник, которого Дональд Трамп назвал «животным», также был ранен и задержан на месте. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана. В связи с этим американский лидер потребовал допросить каждого афганца, который прибыл в страну при власти Джо Байдена. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что состояние пострадавших остаётся критическим. Инцидент произошёл всего через день после того, как Трамп заявил о нулевой преступности в столице. На месте продолжают работать криминалисты и агенты ФБР, ведётся расследование всех обстоятельств. Район Белого дома был оцеплен, для поддержания безопасности в столицу дополнительно перебросили 500 бойцов Национальной гвардии.
