Трамп: Нацгвардейцев у Белого дома расстреляли в упор из засады

Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал стрельбу у Белого дома, в которой пострадали бойцы Национальной гвардии. По словам американского лидера, нападение афганца на военнослужащих было «чудовищной атакой из засады».

«Двое членов Национальной гвардии были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – сказал он.

Глава Белого дома также назвал произошедшее террором и преступлением против человечности, подчеркнув, что такие действия недопустимы на территории страны.