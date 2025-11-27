Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 04:56

Трамп: Нацгвардейцев у Белого дома расстреляли в упор из засады

Обложка © Х / usnationalguard

Обложка © Х / usnationalguard

Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал стрельбу у Белого дома, в которой пострадали бойцы Национальной гвардии. По словам американского лидера, нападение афганца на военнослужащих было «чудовищной атакой из засады».

«Двое членов Национальной гвардии были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – сказал он.

Глава Белого дома также назвал произошедшее террором и преступлением против человечности, подчеркнув, что такие действия недопустимы на территории страны.

Трамп после ЧП у Белого дома назвал нелегалов угрозой для нацбезопасности США
Трамп после ЧП у Белого дома назвал нелегалов угрозой для нацбезопасности США

Ранее Life.ru писал, что у Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Двое военнослужащих получили тяжёлые ранения менее чем в полукилометре от резиденции президента США. Злоумышленник, которого Дональд Трамп назвал «животным», также был ранен и задержан на месте. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана. В связи с этим американский лидер потребовал допросить каждого афганца, который прибыл в страну при власти Джо Байдена. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что состояние пострадавших остаётся критическим. Инцидент произошёл всего через день после того, как Трамп заявил о нулевой преступности в столице. На месте продолжают работать криминалисты и агенты ФБР, ведётся расследование всех обстоятельств. Район Белого дома был оцеплен, для поддержания безопасности в столицу дополнительно перебросили 500 бойцов Национальной гвардии.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar