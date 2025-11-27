Трамп после ЧП у Белого дома назвал нелегалов угрозой для нацбезопасности США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что мигранты являются основной угрозой для национальной безопасности США. По его словам, это является последствиями имиграционной политики Джо Байдена. Об этом республиканец сообщил в обращении к нации.
Он заявил, что прошлое руководство позволило въехать в страну 20 миллионам иностранных граждан без надлежащей проверки. Министерство внутренней безопасности подтвердило, что подозреваемый прибыл из Афганистана. Трамп уточнил, что его доставили рейсами 2021 года и охарактеризовал страну происхождения как «адскую дыру на земле».
Напомним, двое бойцов Нацгвардии США получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалёку от Белого дома. Подозреваемый – 29‑летний афганец – был задержан на месте, он сам получил тяжёлые ранения. Ранее Трамп заявил, что каждый нелегал в Штатах должен был выдворен из страны. Глава государства также потребовал проверить каждого гражданина Афганистана.
