28 ноября, 00:49

В Сети появились фото последствий поджога Садгорской синагоги на Украине

В Сети появились фотографии с последствиями пожара в Садгорской синагоге в пригороде Черновцов, где ранее была предпринята попытка поджога.

На опубликованных изображениях видно, что костёр был устроен из книг, сложенных посреди помещения. Огонь повредил часть мебели, а оконные стёкла потемнели из-за сажи.

Напомним, в украинских Черновцах мужчина с психическим расстройством устроил поджог одной из самых известных синагог в мире. Согласно следствию, он месяц назад уже пытался поджечь церковь в этом же районе. Факт происшествия был подтверждён израильским послом на Украине Михаэлем Бродским и еврейской общиной.

