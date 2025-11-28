Число жертв пожара в Гонконге достигло 94 человек
Обложка © ТАСС / AP
Количество погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 94. Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на данные пожарной службы специального административного района КНР.
«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», — говорится в сообщении.
В среду огонь охватил высотные здания жилого комплекса. Ранее сообщалось о гибели 83 человек. Газета South China Morning Post сообщает, что пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, возведённых вокруг зданий в рамках реновации. Огонь первоначально возник в первом здании и затем перекинулся ещё на три.
Власти Гонконга заявили о намерении провести уголовное расследование для выяснения причин трагедии, назвав столь быстрое распространение огня необычным. Три человека задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать халатность рабочих, куривших во время проведения работ. Ведётся расследование для установления точных причин. Пожар в «Ванфуке» стал самым смертоносным в Гонконге со времён пожара на складе в 1948 году, в результате которого погибли 176 человек.
