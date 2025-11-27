Россия и США
27 ноября, 18:12

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Гонконге

Обложка © TASS/Zuma

В связи с гибелью людей при пожаре в ЖК Гонконга президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. Он также поручил передать слова поддержки родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, что возгорание произошло 26 ноября в жилом комплексе Wang Fuk Court, где пламя быстро распространилось по бамбуковым строительным лесам. В результате инцидента, по последним данным, количество погибших составляет 83 человека, 76 — пострадали. Причины столь быстрого распространения огня в настоящее время устанавливаются. По одной из версий, это могло произойти из-за халатности рабочих, куривших во время работ.

