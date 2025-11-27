Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Гонконге

В связи с гибелью людей при пожаре в ЖК Гонконга президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. Он также поручил передать слова поддержки родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.