27 ноября, 17:26

Число жертв пожара в высотках Гонконга увеличилось до 83

Обложка © Gettyimages / Philip FONG

Число жертв масштабного пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 83. Информацию об этом передаёт местное издание South China Morning Post.

«Погибли 83 человека, включая пожарного. 76 пострадавших, в том числе 11 пожарных», — говорится в сообщении.

МИД России выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в небоскрёбах Гонконга

Напомним, что возгорание произошло 26 ноября в высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court и быстро распространилось на несколько строений. Пожар начался на строительных лесах из бамбука, которые были установлены в рамках программы реновации. Изначально огонь охватил первое здание, а затем перекинулся ещё на три. Причины выясняются. По некоторым данным, это могло произойти из-за халатности рабочих, куривших во время работ.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

