Число жертв пожара в высотках Гонконга увеличилось до 83

Напомним, что возгорание произошло 26 ноября в высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court и быстро распространилось на несколько строений. Пожар начался на строительных лесах из бамбука, которые были установлены в рамках программы реновации. Изначально огонь охватил первое здание, а затем перекинулся ещё на три. Причины выясняются. По некоторым данным, это могло произойти из-за халатности рабочих, куривших во время работ.