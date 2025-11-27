Число жертв пожара в высотках Гонконга увеличилось до 83
Обложка © Gettyimages / Philip FONG
Число жертв масштабного пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 83. Информацию об этом передаёт местное издание South China Morning Post.
«Погибли 83 человека, включая пожарного. 76 пострадавших, в том числе 11 пожарных», — говорится в сообщении.
Напомним, что возгорание произошло 26 ноября в высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court и быстро распространилось на несколько строений. Пожар начался на строительных лесах из бамбука, которые были установлены в рамках программы реновации. Изначально огонь охватил первое здание, а затем перекинулся ещё на три. Причины выясняются. По некоторым данным, это могло произойти из-за халатности рабочих, куривших во время работ.
