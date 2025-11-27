Россия и США
Регион
27 ноября, 13:15

МИД России выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в небоскрёбах Гонконга

Обложка © X/ WeathermanSumit

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с пожаром в гонконгском жилом комплексе Wang Fuk Court. По предварительным данным, среди пострадавших россиян нет.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в Гонконге в результате масштабного пожара. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и оперативного устранения последствий», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По информации, полученной от МИД РФ, российские загранучреждения в Китае осуществляют тщательный мониторинг ситуации. Данные о гражданах России, пострадавших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, отсутствуют.
Названа возможная причина смертоносного пожара в Гонконге

Напомним, что возгорание произошло 26 ноября на строительных лесах, где велась масштабная реконструкция восьми 31-этажных жилых блоков. По последним данным, число погибших достигло 55 человек, ещё 76 пострадавших госпитализированы. Эту трагедию СМИ прозвали самым смертоносным пожаром в истории Гонконга.

