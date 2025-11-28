Фильмы с дискредитацией традиционных ценностей в России запретят с 1 марта

Закон, регулирующий распространение фильмов с материалами, которые могут принижать традиционные духовно-нравственные ценности, вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказала депутат Ольга Казакова.

Меры предусматривают обязанность онлайн-кинотеатров удалять подобные фильмы. Обнаружение недопустимых элементов станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения либо его последующего аннулирования. После решения Минкульта Роскомнадзор направит площадкам требование прекратить показ конкретной картины.

Аналогичное требование касается сайтов и страниц в соцсетях с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч человек. Казакова напомнила, что перечень традиционных духовно-нравственных ценностей зафиксирован в президентском указе № 809.

Напомним, 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов аудиовизуальных сервисов и социальных сетей блокировать контент, дискредитирующий или отрицающий традиционные духовно-нравственные ценности страны.