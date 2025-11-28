Закончены поиски загадочно пропавшего в аэропорту Бангкока айтишника с Сахалина

Закончены поиски айтишника из Южно-Сахалинска, пропавшего в Бангкоке 23 ноября. Мужчина потерял память и застрял в аэропорту, сообщает Amur Mash.

59-летний Игорь Ярыш исчез на несколько суток после прибытия на регистрацию рейса, который он в итоге пропустил. Поисковики обнаружили мужчину в здании аэровокзала с видимыми травмами, которые могли быть следствием падения или побоев. Как выяснилось, перед вылетом он посетил японский ресторан, откуда ушёл не расплатившись. Сам Ярыш пояснил, что просто забыл рассчитаться за заказ, однако после обращения полицейских сразу заплатил, хотя даже не мог вспомнить, какие именно блюда ел.

Пока мужчина пытался восстановить силы и прийти в себя, его авиарейс вылетел без него. Всё это время сахалинец был вынужден ночевать в зоне ожидания аэропорта, где потерял дорогой мобильный телефон и тёплую одежду, однако сохранил при себе портмоне. Сейчас он уже вернулся в Россию и находится в Хабаровске.

Напомним, ранее сообщалось, что 59-летний айтишник из Южно-Сахалинска загадочно пропал в аэропорту Бангкока в минувшее воскресенье. Мужчина вместе со всеми сел в автобус до самолёта, но на борт так и не поднялся. Игорь должен был вылететь из Бангкока в Хабаровск в 19:00, чтобы 25 ноября успеть отметить с семьёй свой день рождения.