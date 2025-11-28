Власти Нидерландов с 2027 года введут специальный правовой статус для украинских беженцев, направленный на их постепенное возвращение на родину. Соответствующий план правительства опубликовал информационный портал Nos.

Согласно новым правилам, трудоустроенные украинцы будут самостоятельно оплачивать жильё и делать взносы на медицинское страхование. В материале издания поясняется, что из примерно 120 тысяч украинских беженцев в стране более 60% имеют работу, поэтому такое решение считается оправданным.

Ранее в ноябре аналогичные меры по сокращению социальной поддержки беженцев из Украины анонсировали Латвия, Польша и Германия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил озабоченность низким уровнем занятости среди украинских беженцев и заявил о необходимости их трудоустройства.

Недавно Мерц заявил, что Германии не нужны молодые украинцы, которые массово прибывают в страну. Он уточнил, что многие из беженцев — мужчины призывного возраста. По словам политика, он уже попросил главаря киевского режима Владимира Зеленского обеспечить, чтобы эти молодые люди оставались в стране, «потому что они нужны Украине, а не Германии».