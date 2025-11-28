В Совфеде допустили ввод самозапрета на входящие международные вызовы

В России могут дать гражданам возможность введения самозапрета на входящие международные звонки. Как заявил сенатор Артём Шейкин, эта мера обсуждается в рамках готовящегося законопроекта по борьбе с кибермошенниками.

А ранее эксперт по кибербезопасности расссказал, что мошенники перешли на новую схему, при которой жертвы сами перезванивают злоумышленникам. Злоумышленники маскируются под сотрудников служб доставки, банков или управляющих компаний. Они отправляют сообщения с просьбой срочно перезвонить. Этот метод позволяет обойти системы блокировки подозрительных звонков. Жертвы, ничего не подозревая, сами выходят на связь с мошенниками. Это значительно повышает шансы на успех их афер.