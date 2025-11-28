Россия и США
28 ноября, 02:00

В Совфеде допустили ввод самозапрета на входящие международные вызовы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Estam

В России могут дать гражданам возможность введения самозапрета на входящие международные звонки. Как заявил сенатор Артём Шейкин, эта мера обсуждается в рамках готовящегося законопроекта по борьбе с кибермошенниками.

«Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа», — цитирует сенатора ТАСС.

А ранее эксперт по кибербезопасности расссказал, что мошенники перешли на новую схему, при которой жертвы сами перезванивают злоумышленникам. Злоумышленники маскируются под сотрудников служб доставки, банков или управляющих компаний. Они отправляют сообщения с просьбой срочно перезвонить. Этот метод позволяет обойти системы блокировки подозрительных звонков. Жертвы, ничего не подозревая, сами выходят на связь с мошенниками. Это значительно повышает шансы на успех их афер.

Тимур Хингеев
