28 ноября, 02:58

Росрыболовство: Рыбная путина в РФ значительно превзошла показатели 2024 года

Обложка © Life.ru

Рыбная путина в России в текущем году прошла успешнее, чем в прошлом, лидером по вылову стал Камчатский край. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета в Хабаровске.

«В целом, путина прошла достаточно неплохо, гораздо лучше, чем в прошлом году», — заявил Шестаков.

По предварительным данным за путину-2025 выловлено 335 тысяч тонн рыбы. Производство красной икры увеличится на 35% по сравнению с прошлым годом. Шестаков заверил, что российский внутренний рынок будет обеспечен красной рыбой и красной икрой.

В преддверии новогодних праздников участились случаи мошенничества, связанные с продажей красной икры через мессенджеры. Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают дешёвую икру, рыбу и другие деликатесы, выдавая себя за представителей производителей с Дальнего Востока и северных регионов. Аналитики рекомендуют использовать только официальные приложения проверенных магазинов и маркетплейсов для безопасных покупок, а также требовать сертификаты и документы, подтверждающие качество продукции.

