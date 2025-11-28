Россия и США
28 ноября, 02:24

Россиянам рассказали о мошеннической схеме с продажей билетов на «Щелкунчик»

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мошенники активно создают фишинговые копии официальных сайтов российских театров, включая Большой и Мариинский, для продажи поддельных билетов на новогодние спектакли, в том числе «Щелкунчик». Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила юрист Елена Браун, имеющая звание подполковника внутренней службы в отставке.

«С каждым годом покупка билетов на особо популярные новогодние мероприятия и театральные представления, в том числе на балет «Щелкунчик», становится все более экстремальной, потому как преступники, используя новогодний ажиотаж, становятся намного изощрённее в своих мошеннических схемах», — заявила собеседница СМИ.

Браун пояснила, что мошенники создают копии сайтов известных театров, где предлагают внести предварительную оплату или пройти процедуру верификации личности, чтобы похитить персональную и банковскую информацию пользователей.

Кроме того, аферисты реализуют поддельные билеты через социальные сети и мессенджеры, предлагая заниженные цены и объясняя это наличием специальных связей. Как правило, злоумышленники действуют через Telegram и WhatsApp, а после получения денежных переводов прекращают любые контакты с покупателями.

Большой театр анонсировал старт продаж билетов на «Щелкунчик» — в кассах их впервые не будет
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила о новой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются получить личные контакты подростков. Как сообщает омбудсмен, аферисты, выдавая себя за сотрудников военкомата, звонят взрослым и под предлогом постановки на учёт пытаются узнать номер мобильного телефона их ребёнка.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
