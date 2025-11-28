Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 02:26

Слуцкий заподозрил у Каллас психиатрический диагноз после бреда о России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одержимость главы евродипломатии Каи Каллас в желании очернить Россию граничит с психиатрическим диагнозом. Так лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление чиновницы о том, что РФ «за 100 лет напала на более чем 19 государств».

«Одержимость главы т.н. европейской дипломатии в стремлении очернить Россию серьёзно граничит с психиатрическим диагнозом. Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события», — заявил парламентарий в своём телеграм-канале.

По мнению Слуцкого, подобные выступления демонстрируют мастер-класс по искажению истории и затрудняют поиск мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что «фейкмейкеры-русофобы» таким образом создают дополнительные препятствия для стабилизации ситуации в Европе.

Захарова призвала вызвать санитаров «врунгильде» Каллас после слов про «нападения России»
Захарова призвала вызвать санитаров «врунгильде» Каллас после слов про «нападения России»

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал от Каллас отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. По словам парламентария, в текущей ситуации ЕС следует сосредоточиться на начале переговорного процесса с Россией, а не на создании препятствий в виде условий, угроз и ультиматумов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar