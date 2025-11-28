Одержимость главы евродипломатии Каи Каллас в желании очернить Россию граничит с психиатрическим диагнозом. Так лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление чиновницы о том, что РФ «за 100 лет напала на более чем 19 государств».

«Одержимость главы т.н. европейской дипломатии в стремлении очернить Россию серьёзно граничит с психиатрическим диагнозом. Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события», — заявил парламентарий в своём телеграм-канале.

По мнению Слуцкого, подобные выступления демонстрируют мастер-класс по искажению истории и затрудняют поиск мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что «фейкмейкеры-русофобы» таким образом создают дополнительные препятствия для стабилизации ситуации в Европе.

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал от Каллас отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. По словам парламентария, в текущей ситуации ЕС следует сосредоточиться на начале переговорного процесса с Россией, а не на создании препятствий в виде условий, угроз и ультиматумов.