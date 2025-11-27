Россия и США
27 ноября, 20:23

Захарова призвала вызвать санитаров «врунгильде» Каллас после слов про «нападения России»

Обложка © Telegram / МИД России

Встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас небезопасно. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова чиновницы о «нападениях России на 19 стран за 100 лет».

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — заявила Захарова.

Она назвала Каллас «врунгильдой» и подчеркнула, что для перечисления всех случаев нападений западных стран на суверенные государства за последние 100 лет не хватило бы и суток.

Глава европейской дипломатии ранее заявила, что «Россия за последние сто лет атаковала более 19 государств, некоторые — несколько раз, тогда как ни одно из этих государств не предпринимало аналогичных действий против Москвы». Каких-либо примеров она не привела.

А ранее Каллас надумала сократить численность Армии России. В Госдуме потребовали от неё прекратить попытки диктовать условия. Для достижения взаимопонимания с Россией необходимо принимать во внимание ее геополитические интересы, объяснили в нижней палате парламента.

Тимур Хингеев
