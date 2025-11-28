Россия и США
28 ноября, 03:41

Трамп пожаловался, что Байден не хочет играть с ним в гольф

Обложка © ТАСС / AP

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о своём предложении бывшему главе Белого дома Джо Байдену сыграть в гольф, которое не нашло отклика. Соответствующее заявление прозвучало во время видеоконференции с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения.

«Я бы хотел. Я приглашал его (Байдена — прим. LIfe.ru), но он не хочет показываться», — заявил республиканец. Трамп подчеркнул, что считает себя хорошим игроком в гольф.

Это не первый случай, когда политики обсуждают возможность гольф-матча. Ещё в марте прошлого года Байден, занимавший тогда пост президента, в ответном предложении пообещал предоставить Трампу фору в три удара при условии, что тот будет самостоятельно носить клюшки. А в июне прошлого года во время предвыборных дебатов оба политика активно спорили о своих спортивных достижениях.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп во время церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером предложил Бараку Обаме сыграть партию в гольф. Согласно опубликованным данным, оживлённая беседа между политическими оппонентами произошла непосредственно перед началом панихиды.

