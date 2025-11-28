Афганистан обсуждает с Россией привлечение мигрантов в сельское хозяйство

Афганистан ведёт переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава афганской дипмиссии в Москве Хассан Гулл Хассан.

Посол уточнил, что недавно в ходе визита в Татарстан данный вопрос обсуждался с главой республики Рустамом Миннихановым. По словам дипломата, афганская сторона выражает надежду на продолжение диалога по этой теме. На текущем этапе Кабул предложил рабочих для аграрного сектора, но в случае успешного достижения договорённостей возможно расширение сотрудничества на другие отрасли.

Хассан отметил, что конкретные договорённости пока отсутствуют, однако стороны продолжают обсуждать данную тему. Переговоры проходят в рамках III Астраханского международного форума международных транспортных коридоров «Север-Юг-Новые горизонты», который проводится с 26 по 28 ноября.