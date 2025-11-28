Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 04:04

Афганистан обсуждает с Россией привлечение мигрантов в сельское хозяйство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotogurmespb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotogurmespb

Афганистан ведёт переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава афганской дипмиссии в Москве Хассан Гулл Хассан.

Посол уточнил, что недавно в ходе визита в Татарстан данный вопрос обсуждался с главой республики Рустамом Миннихановым. По словам дипломата, афганская сторона выражает надежду на продолжение диалога по этой теме. На текущем этапе Кабул предложил рабочих для аграрного сектора, но в случае успешного достижения договорённостей возможно расширение сотрудничества на другие отрасли.

Хассан отметил, что конкретные договорённости пока отсутствуют, однако стороны продолжают обсуждать данную тему. Переговоры проходят в рамках III Астраханского международного форума международных транспортных коридоров «Север-Юг-Новые горизонты», который проводится с 26 по 28 ноября.

Нарышкин обозначил позицию России по вопросу военных баз в Афганистане
Нарышкин обозначил позицию России по вопросу военных баз в Афганистане

Ранее Хассан заявил, что Афганистан ведёт обсуждение с Россией по приёму банковских карт «Мир». Дипломат также отметил интерес Кабула в привлечении большего числа российских компаний для работы в стране.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Афганистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar