НАТО в следующем десятилетии может не просто ослабнуть, но и вовсе «умереть». Об этом заявил бывший президент и посол ООН от Всемирной федерации ветеранов (WVF) Дан-Вигго Бергтун в статье для издания steigun.no.

«НАТО не ослабевает. НАТО умирает. Не с треском, а с политическим загниванием, которое началось задолго до Украины и теперь выходит на поверхность. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, по его собственному утверждению, он был создан», — утверждает Бергтун.

Ярким примером стала операция в Афганистане, которую Бертгун называет военным и политическим провалом. Ещё двадцать лет назад норвежский посол при НАТО Кай Эйде предупреждал, что стратегическое поражение в Афганистане альянс может не пережить.

По словам эксперта, ни Россия, ни США больше не рассматривают НАТО как политический инструмент. Москва видит в нём сторону конфликта, Вашингтон — инструмент военного снабжения. Альянс утратил самостоятельность, став аппаратом для управления войсками, но при этом Европа лишилась геополитической автономии.

«Это не кризис для НАТО. Это начало конца», — заключил ветеран.

Ранее российский посол в Бельгии заявил, что НАТО обанкротило евроатлантическую систему, в результате чего она оказалась в кризисе, сопоставимом с послевоенным периодом со времён Второй мировой. По его словам, это было достигнуто из-за нарушения договорённостей, разрушения механизмов контроля над вооружением и цветными революциями.