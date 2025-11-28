Россия и США
Регион
28 ноября, 04:29

Эскалатор зажевал руку девочки в торговом центре в Приморье

Обложка © Прокуратура Приморского края

В Приморском крае четырёхлетняя девочка госпитализирована после происшествия на эскалаторе в одном из торговых центров. Инцидент произошёл в городе Фокино, сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, девочка упала со ступеней эскалатора, после чего её руку затянуло под полотно механизма. Инцидент произошел накануне, около 19:00 по местному времени, в торговом центре на улице Клубной.

Прокуратура проводит проверку обеспечения безопасности в ТЦ, а также оценивает действия законных представителей ребёнка. Региональные УМВД и СУСК также организовали проверки. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, а инспекторы по делам несовершеннолетних опросили законных представителей пострадавшей.

Ранее в Серпухове 11-летний школьник сломал руку из-за падения со второго этажа ТЦ. Пострадавший профессионально занимается футболом в местной спортшколе «Талант», где его сравнивают с Криштиану Роналду за выдающиеся результаты.

