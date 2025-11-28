«Криворукий врач чуть не загубил»: Семенович рассказала о кошмаре после операции на груди

Российская певица Анна Семенович рассказала о последствиях неудачной пластической операции, которая прошла десять лет назад и вызвала у неё серьёзные проблемы. Об этом она сообщила в своём личном блоге.

«Пошла на операцию по уменьшению груди, и сделали мне её очень плохо. Криворукий врач чуть меня не загубил. Долго не заживала грудь. Это был кошмар», — рассказала певица.

После процедуры у Анны появились осложнения, сопровождавшиеся сильной болью и дискомфортом. Для восстановления она обратилась к другому специалисту, который исправил ошибки предыдущего хирурга, но процесс реабилитации занял полтора года.

Ранее Семенович рассказала, что посетила ЗАГС вместе со своим возлюбленным Денисом Шреером. Однако не в качестве молодожёнов, а как гости на свадьбе своих друзей. На снимках пара запечатлена в официальной обстановке дворца бракосочетания, а также во время танца в ресторане, где проходило праздничное мероприятие.