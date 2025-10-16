«Боюсь остаться старой девой»: Анна Семенович пришла с возлюбленным в ЗАГС

Певица Анна Семенович посетила ЗАГС вместе со своим возлюбленным Денисом Шреером. Однако не в качестве молодожёнов, а как гости на свадьбе своих друзей. Соответствующую фотографию артистка опубликовала в личном блоге.

На снимках пара запечатлена в официальной обстановке дворца бракосочетания, а также во время танца в ресторане, где проходило праздничное мероприятие. Подписчики активно комментировали образ Семенович, отмечая её стильный и элегантный внешний вид. Многие поклонники выразили надежду, что вскоре увидят аналогичные фотографии, но уже с певицей в свадебном платье.

«Вчера на свадьбе у подруги урвала букет невесты. Боюсь остаться старой девой», — подписала певица публикацию.

Напомним, что об отношениях между Семенович и Шреером стало известно в 2024 году, хотя ранее певица предпочитала не афишировать свою личную жизнь. Бизнесмен в настоящее время находится в процессе развода со своей женой, который осложнён немецким законодательством. Несмотря на это, Шреер уже сообщал о готовности сделать предложение своей избраннице, а сама артистка признавалась, что размышляет о будущей собственной свадьбе.

Ранее певица Маша Распутина призналась, что она не играла свадьбу со своим супругом Виктором Захаровым. Фотографии, которые она опубликовала в социальных сетях были проделкой искусственного интеллекта. На самом деле пара узаконила свои отношения в кругу друзей.