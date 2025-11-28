Жителя Алтайского края задержали за пропаганду терроризма

В Алтайском крае силовики задержали 19-летнего бийчанина по обвинению в пропаганде террористической деятельности. Он создал в соцсетях канал для пропаганды терроризма по указанию украинской террористической группировки.

«Личность установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержан в рамках возбужденного дела при обыске у него дома. Сейчас находится под домашним арестом», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Парень признался в сотрудничестве с организацией и принёс извинения перед россиянами. По его словам, канал был создан два месяца назад и ориентировался на жителей Алтайского края. Возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности посредством интернета с возможным сроком лишения свободы до пяти лет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Ранее в Хабаровске ФСБ задержала 25-летнюю девушку по уголовной статье о шпионаже. По заданию Службы безопасности Украины она собирала данные об участниках спецоперации. Согласно ведомству, хабаровчанка связалась через WhatsApp с представителями СБУ. Информацию предполагалось использовать для «нанесения ущерба безопасности Вооружённым силам Российской Федерации».