Строительный объект обрушился в Южно-Сахалинске, есть пострадавшие

В Южно-Сахалинске произошло обрушение строительного объекта, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Также стало известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие — четыре человека. Трое находятся под завалами. Эту информацию подтвердили представители Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Сахалинской области.

Следственными органами продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению возможных виновников трагедии.

Ранее в городе Балаково Саратовской области произошло частичное обрушение пятиквартирного жилого дома на улице Коммунистической. Кирпичный карниз двухэтажного здания 1917 года постройки обвалился на тротуар.