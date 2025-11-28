Жителю Омской области дали 8,5 лет за госизмену и оправдание терроризма

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Омской области, обвиняемому в государственной измене и публичном оправдании терроризма. Молодой человек приговорён к 8,5 годам колонии общего режима за действия, совершенные, в том числе, в несовершеннолетнем возрасте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года осуждённый, находясь за границей, написал комментарий с осуждением политики президента России и проведения СВО, содержащий, по версии следствия, призывы к террористической деятельности. Также установлено, что в течение 2023 года он переводил деньги организациям, оказывающим помощь ВСУ.

Суд учёл особенности уголовной ответственности несовершеннолетних при назначении наказания. Дело расследовалось по статьям 275 («Государственная измена) и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ, предусматривающим ответственность за особо тяжкие преступления против государственной безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что 20-летняя россиянка получила 14 лет колонии за госизмену. В ФСБ пояснили, что Игнатенко, разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи несогласной с СВО, сама вышла на связь с представителем СБУ. Через интернет она передала сведения, составляющие государственную тайну, а впоследствии по указанию куратора занималась вовлечением граждан в террористическую деятельность.