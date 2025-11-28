Cоучастница убийства Маркелова и Бабуровой Хасис вышла из мордовской колонии

Сегодня, 28 ноября, из исправительной колонии №14 в Мордовии была освобождена 40-летняя Евгения Хасис, осуждённая за соучастие в расстреле адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает газета «Известия» и «Московский комсомолец» со ссылкой на администрацию колонии.

Хасис, бывшая активистка ультраправых националистических движений и подруга лидера неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никиты Тихонова, была арестована в ноябре 2009 года вскоре после трагедии 19 января того же года. Убийство произошло в центре Москвы: Маркелов, известный защитник прав человека и борец с экстремизмом, был застрелен выстрелом в затылок по выходе из офиса. Бабурова, стажёр «Новой газеты», погибла, пытаясь задержать преступника. Мотивом следствия стала политическая ненависть: Маркелов активно выступал против неонацистских группировок, представляя интересы жертв их преступлений, включая дело об убийстве Анны Политковской.

В 2011 году Московский городской суд приговорил Хасис к 18 годам лишения свободы за пособничество в подготовке оружия и маскировке. Тихонов, непосредственный исполнитель, получил пожизненный срок. Позже приговор Хасис был смягчён: в 2022 году Верховный суд сократил его на год, а с учётом времени в СИЗО реальный срок составил около 16 лет и 11 месяцев. Освобождение произошло в пятницу, поскольку официальная дата истечения наказания — 29 ноября — приходится на субботу.

После выхода на свободу за Хасис установлен административный надзор на восемь лет. Она обязана дважды в месяц являться в полицию, не покидать регион проживания без разрешения и соблюдать другие ограничения, направленные на предотвращение рецидива.

Тихонов, отбывающий пожизненное в колонии «Чёрный дельфин», неоднократно подавал апелляции, но без успеха.

