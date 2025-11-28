Азербайджан уличили в желании создания «тюркского НАТО»

По мнению российского эксперта Богдана Безпалько, власти Азербайджана вынашивают планы формирования аналога Североатлантического альянса среди тюркоговорящих стран. Такое заявление прозвучало после прошедшего в октябре саммита Организации тюркских государств, на котором главы пяти стран объявили о намерении усилить военное сотрудничество, включая проведение совместных учений и разработку новых вооружений.

Подобная идея является частью долгосрочной стратегии Турции по укреплению своего присутствия в регионах Кавказ и Центральная Азия, поддерживаемой её партнёрами по НАТО, прежде всего Великобританией. Однако подобные изменения вызывают беспокойство у соседних держав, таких как Россия и Китай, которым невыгодно усиление военного потенциала тюркских стран.

Отношения России и Азербайджана политолог охарактеризовал как нестабильные, отмечая отсутствие доверия и стремление Баку выстраивать собственную политику вне зависимости от позиций Москвы. Эти факторы создают предпосылки для усиления конкуренции и возможной эскалации напряжённости в регионе.

«Союзных отношений у нас не было и нет, а торгово-экономическое партнёрство пока выгодно обеим сторонам. Но в заявлениях Ильхама Алиева отчетливо видна долгосрочная стратегия Азербайджана — быть проводником военно-политических интересов Турции, получая соответствующие дивиденды», — высказался эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Между тем Армения передала Зангезурский коридор под контроль США на 99 лет. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты.