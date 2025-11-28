Болельщики «Омонии» вывесили флаги России и СССР на матче с киевским «Динамо»

На матче кипрской «Омонии» против киевского «Динамо» в Лиге конференций болельщики вывесили флаги России и СССР. Акция поддержки прошла во время встречи в Никосии, где хозяева одержали победу со счётом 2:0, заработав свои первые очки в групповом этапе турнира.

На трибунах за воротами были размещены российский триколор и советское красное знамя, а один из зрителей появился в майке с латинской буквой Z — символом российских вооружённых сил. Матч завершился победой кипрского клуба, который поднялся на 18-е место в турнирной таблице.

А в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:0. Голами отличились Константин Тюкавин на 27-й минуте, Иван Сергеев на 46-й и Эль-Мехди Маухуба на 87-й минуте.