В Раде убеждены, что Украина не потерпела поражение в конфликте

Украинские власти категорически отвергают любые попытки диктовать условия по численности вооружённых сил или территориальным уступкам. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко, чьи слова приводит УНИАН.

«Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать», — подчеркнул Костенко.

По его словам, дискуссии о численности ВСУ несущественны, поскольку реальный вопрос заключается в сохранении украинского суверенитета.

Ранее Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он отметил, что, хотя конечной целью являются соглашения с Украиной, на данный момент это юридически недостижимо. Президент подчеркнул, что в переговорный процесс могут быть вовлечены любые заинтересованные и способные стороны. Однако ключевым условием для Москвы является международная легитимность итоговых решений, а не их признание украинской стороной.