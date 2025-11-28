Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 06:00

Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цель визита — обеспечение поставок топлива для нужд Венгрии в зимний период и в следующем году по приемлемым ценам. Об этом он сообщил публично в социальных сетях и подтвердил перед отправлением в аэропорт столицы Венгрии.

Помимо энергетической тематики, ожидается обсуждение вопроса мирного разрешения конфликта на Украине, хотя, как подчеркнул Орбан, этот пункт официально не входит в повестку дня.

Эти переговоры демонстрируют особую позицию Венгрии, стремящейся сохранить независимость в принятии решений, несмотря на обязательства перед членами НАТО и Европейским Союзом. Виктор Орбан традиционно занимает линию осторожного нейтралитета, стараясь избегать резких заявлений и открытых конфронтаций.

Важно отметить, что энергетическая безопасность остаётся ключевым приоритетом для правительства Венгрии, зависящего от российских поставок природного газа и нефти. Поэтому успех предстоящих переговоров позволит укрепить экономическую устойчивость страны в условиях глобального кризиса и повысить надежность снабжения топливом в будущем

Также ранее стал известно, что Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, визит американского дипломата в Москву ожидается в течение следующей недели.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
