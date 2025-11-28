В Сочи отражают налёт украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны Краснодарского края в эти минуты отражают налёт украинских беспилотников, сообщили в оперштабе Кубани.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, все оперативные службы и представители власти находятся на местах и готовы к решению текущих задач.