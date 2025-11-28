В Сочи отражают налёт украинских БПЛА
Обложка © GigaChat
Силы противовоздушной обороны Краснодарского края в эти минуты отражают налёт украинских беспилотников, сообщили в оперштабе Кубани.
«В Сочи отражают атаку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, все оперативные службы и представители власти находятся на местах и готовы к решению текущих задач.
