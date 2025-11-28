Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 06:18

В Сочи отражают налёт украинских БПЛА

Обложка © GigaChat

Силы противовоздушной обороны Краснодарского края в эти минуты отражают налёт украинских беспилотников, сообщили в оперштабе Кубани.

«В Сочи отражают атаку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 136 украинских дронов
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, все оперативные службы и представители власти находятся на местах и готовы к решению текущих задач.

Оксана Попова
