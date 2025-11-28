Страны Запада стремятся остановить собственный упадок попытками расчленить Россию на малые государства, чтобы затем присвоить себе ценные ресурсы. Об этом рассказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они (европейцы. — Прим. Life.ru) хотят втянуть Соединённые Штаты в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах!», — воскликнул он.

По его мнению, жажда Старого Света овладеть чужими ресурсами связана с осознанием собственной слабости, однако эти планы неосуществимы. Эксперт заявил, что Россия в курсе этих намерений и готова к ответу, а европейские амбиции по контролю не соответствуют их реальным возможностям.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Страны альянса наращивают производство вооружений, активно проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду.