28 ноября, 06:34

«Спасибо вам, Россия»: Русское сообщество в Гонконге накормило пострадавших и спасателей на месте пожара

Обложка © ТАСС / AP

Узнав о страшном пожаре в Гонконге, унёсшем десятки жизней, местные россияне не остались в стороне. Владелец ресторана Александр Шпонько и его друг Олег Кравченко оперативно собрали помощь. Они выяснили, что самым нужным сейчас для работающих на месте 800 пожарных и пострадавших является горячая еда, пишет ТАСС.

Россияне доставили в оцепленный район и пункты временного размещения свой борщ и гуляш. «Спасибо вам, Россия», — сказал полицейский, пропуская их к месту сбора помощи. Волонтёры в центре для эвакуированных, где находятся в основном пожилые люди, были удивлены и тронуты такой поддержкой от русской общины.

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Гонконге
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге произошел 28 ноября. Огонь охватил семь из восьми высоток, распространившись по строительным лесам. В результате трагедии погибли 94 человека, тысячи остались без крова. Это самый смертоносный пожар в Гонконге с 1948 года.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

