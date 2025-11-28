«Спасибо вам, Россия»: Русское сообщество в Гонконге накормило пострадавших и спасателей на месте пожара
Россияне накормили спасателей и пострадавших при пожаре в Гонконге
Обложка © ТАСС / AP
Узнав о страшном пожаре в Гонконге, унёсшем десятки жизней, местные россияне не остались в стороне. Владелец ресторана Александр Шпонько и его друг Олег Кравченко оперативно собрали помощь. Они выяснили, что самым нужным сейчас для работающих на месте 800 пожарных и пострадавших является горячая еда, пишет ТАСС.
Россияне доставили в оцепленный район и пункты временного размещения свой борщ и гуляш. «Спасибо вам, Россия», — сказал полицейский, пропуская их к месту сбора помощи. Волонтёры в центре для эвакуированных, где находятся в основном пожилые люди, были удивлены и тронуты такой поддержкой от русской общины.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге произошел 28 ноября. Огонь охватил семь из восьми высоток, распространившись по строительным лесам. В результате трагедии погибли 94 человека, тысячи остались без крова. Это самый смертоносный пожар в Гонконге с 1948 года.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.