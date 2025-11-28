В Благовещенске родилась уникальная тройня

В Благовещенске произошло редчайшее медицинское событие — на свет появилась монохориальная триамниотическая тройня, вероятность рождения которой составляет всего 1 случай на 200 миллионов родов. Об этом сообщает пресс-служба Амурской областной больницы.

Мальчики Дмитрий, Артём и Николай родились 7 ноября с высокими показателями по шкале Апгар и хорошим для тройни весом. Уникальность беременности состояла в том, что три плода, каждый в своём плодном пузыре, питались от одной плаценты.

«Это редкий феномен, по статистике один случай приходится на 200 миллионов родов», — пояснила заведующая женской консультацией перинатального центра Ирина Лаптева.

Родители Марина и Виталий Коншаровы уже воспитывают двоих детей и не ожидали такого пополнения. При выписке из роддома мальчиков нарядили в цвета российского триколора — белое, синее и красное. Родственники встречали новорождённых с цветами и государственным флагом. За время пребывания в отделении каждый из малышей прибавил около 300 граммов.

Ранее в Совфеде напомнили, что государство предлагает целый ряд льгот для многодетных семей. К примеру, для детей из таких семейств питание в школах является бесплатным, а в детские сады их зачисляют в первую очередь.