Соцфонд рассказал, сколько получают беременные и молодые мамы в 2025 году

В преддверии Дня матери Социальный фонд России рассказал о ключевых мерах поддержки женщин, которые готовятся к рождению ребёнка или уже стали мамами. По данным ведомства, в 2025 году помощь получили миллионы российских семей.

На этапе подготовки к родам женщинам выплачивается пособие по беременности и родам. Его размер для работающих мам рассчитывается по среднему заработку и может достигать 794,4 тыс. рублей за 140 дней декретного отпуска. Женщины, потерявшие работу из-за ликвидации компании, получают пособие в размере прожиточного минимума — в среднем 90,2 тыс. рублей. С начала года такие выплаты получили 546 тысяч женщин.

С сентября значительно выросло пособие для беременных студенток и аспиранток. Теперь оно назначается не по средней стипендии, а на уровне регионального прожиточного минимума — от 86,6 тыс. рублей в Краснодарском крае до 122,7 тыс. рублей на Сахалине. Повышенную выплату оформили почти 2 тысячи студенток.

Беременные женщины также могут получить единое пособие — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума взрослого гражданина, в зависимости от доходов семьи. Его сейчас получают 137 тысяч будущих мам.

После рождения ребёнка Социальный фонд назначает единовременную выплату в размере 26,9 тыс. рублей и автоматически оформляет материнский капитал, который в 2025 году составляет 690,3 тыс. рублей на первого ребёнка и 912,2 тыс. рублей — на второго, если сертификата не было. С начала года выдано 582 тысячи сертификатов, в том числе 24,6 тыс. — жителям новых регионов.

Мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет, получают ежемесячное пособие: не менее 10,1 тыс. рублей и не более 69 тыс. рублей, в зависимости от заработка. Право на выплату имеют и неработающие родители. На 1 ноября пособие получили 1,5 миллиона россиян.

Теперь даже женщины, которые выходят на работу до достижения ребёнком полутора лет, сохраняют право на выплату — правило отмены пособия при раннем выходе из декрета больше не действует.

Ранее в Совфеде напомнили, что государство предлагает целый ряд льгот для многодетных семей. К примеру, для детей из таких семейств питание в школах является бесплатным, а в детские сады их зачисляют в первую очередь.