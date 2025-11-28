Песков подтвердил запланированную встречу Орбана и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова подтвердил ТАСС запланированную встречу Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая должна состояться сегодня в Москве.

Предварительно сообщалось, что на переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая поставки энергоносителей и перспективы урегулирования конфликта на Украине. Оба лидера неоднократно выражали заинтересованность в укреплении экономических связей и поиске путей стабилизации обстановки в регионе.

Путин и Орбан регулярно встречаются, подчеркивая значимость диалога между Москвой и Будапештом в свете текущих региональных проблем. Последняя встреча проходила весной текущего года, когда оба политика обсудили широкий спектр тем, включая экологические проекты и гуманитарные инициативы.

Также ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, визит американского дипломата в Москву ожидается в течение следующей недели.