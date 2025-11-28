Россия и США
28 ноября, 06:54
7183

Пациентка московской больницы совершила самоубийство

Обложка © Life.ru

Пациентка столичной больницы найдена мёртвой на территории учреждения. По данным сайта Mk.ru, всё произошло в здании института хирургии имени Вишневского на Большой Серпуховской улице.

Предварительная причина смерти самоубийство. Теперь в деле предстоит разобраться следователям.

Ранее сообщалось, что священник из Урюпинска Волгоградской области свёл счёты с жизнью. В соцсетях появилась информация о гибели 60-летнего Сергей Скребцова, служителя храма Сергия Радонежского.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
