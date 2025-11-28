Пациентка московской больницы совершила самоубийство
Пациентка столичной больницы найдена мёртвой на территории учреждения. По данным сайта Mk.ru, всё произошло в здании института хирургии имени Вишневского на Большой Серпуховской улице.
Предварительная причина смерти самоубийство. Теперь в деле предстоит разобраться следователям.
