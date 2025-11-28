Украинских военнослужащих обучали ведению боевых действий два французских инструктора, причём на весь курс было отведено лишь одно занятие. Такие показания в видеоролике, распространённом Минобороны РФ, дал взятый в плен боец ВСУ Виталий Кропивницкий.

«На обучение было одно занятие, два француза приезжали к нам. Преподавали мины, гранаты, взрывные устройства», — признался боевик ВСУ.

Как заявлял пленный Кропивницкий, командование ВСУ преднамеренно бросило его подразделение в бессмысленную мясорубку. Единственным шансом на выживание для солдат стало решение сложить оружие. Он подчёркнул, что потери на передовой огромны, а командование не только не проявляет сострадания к погибающим, но и полностью игнорирует необходимость эвакуации раненых.

Ранее со слов украинского военнопленного Артёма Кондыбко стало известно, что командование ВСУ отдавало приказ расстреливать и не жалеть сослуживцев при попытке сдачи в плен, приравнивая их к противнику. Он описал ситуацию на фронте как кошмарную, отмечая катастрофическую нехватку снабжения и падение боевого духа. Также военнопленный сообщал о фактах преступлений со стороны ВСУ, включая отработку ударов дронов по мирным жителям и мародёрство. В противовес этому он подчёркивал гуманное отношение в российском плену, где к нему хорошо относились и не оказывали давления.