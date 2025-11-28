Дания установила «ночной дозор» для наблюдения за Трампом

Министерство иностранных дел Дании приняло необычное решение — оно сформировало специальную группу наблюдения, прозванную «ночным дозором», для мониторинга заявлений и передвижения президента США Дональда Трампа. Главная цель подобного шага заключается в отслеживании активности американского лидера, интересующегося приобретением Гренландии.

Согласно информации газеты The Guardian, ночной мониторинг проводится ежедневно с 17:00 вечера до 7:00 утра местного времени. Результаты наблюдений фиксируются в отчётах, которые направляются соответствующим подразделениям правительства Дании.

Решение принято в ответ на неоднократные публичные высказывания Трампа о возможном приобретении Гренландии, которая формально является автономной территорией Дании. Несмотря на отрицательную реакцию местных властей и общественности острова, Трамп вновь поднял тему приобретения Гренландии осенью 2025 года, мотивировав это необходимостью укрепления американской безопасности.

Такая мера свидетельствует о серьёзности, с которой Дания относится к возможным действиям Америки в отношении стратегических регионов, находящихся под контролем Королевства. Руководство страны стремится своевременно реагировать на потенциальные угрозы и предотвращать нежелательное вмешательство извне.

В итоге установление специального наблюдения позволяет Дании оперативно получать информацию о действиях и планах президента США, обеспечивая дополнительную степень защищённости своих интересов.

Мониторинг не помешал бы и обстановке в Вашингтоне. Недавно возле Белого дома произошла стрельба, унёсшая жизнь сотрудницы Нацгвардии. Ещё один военный пострадал. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.